BBB24: Yasmin Brunet é a 12ª eliminada do reality com a segunda maior rejeição

Yasmin Brunet é a 12ª eliminada do BBB 24. A modelo deixa o programa nesta terça-feira (12), após receber 80,76% dos votos em um Paredão triplo que também contou com as presenças de Isabelle (2,4%) e Lucas Henrique (16,84%).

A modelo foi indicada pela líder Beatriz no último domingo e nem disputou a prova bate e volta. Este foi o segundo paredão que a filha de Luiza Brunet passou. Na primeira semana desta edição, ela também esteve na disputa.

Mais cedo, em conversa com os colegas de confinamento, a ex-esposa de Gabriel Medina já havia previsto que seria eliminada. “Vocês não sabem o prazer que tenho em saber que eu nunca mais, depois de hoje, vou ter que ouvir essas vozes, nem olhar para essas fuças”, afirmou.

Com 80,76%, Yasmin sai com a segunda maior rejeição da edição. O recorde ainda é do Marcos, eliminado no oitavo Paredão com 84,86% da votação.

