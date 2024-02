BBB24: Yasmin Brunet cita lado ruim da fama: ‘Não pode dar um beijo em paz’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/02/2024 - 18:31 Para compartilhar:

Em conversa com Michel na tarde deste sábado, 10, no “BBB24”, a modelo Yasmin Brunet contou que não gostaria de ser anônima, mas destacou o que não gosta sendo famosa.

“O único momento que eu queria isso era pra ficar com gente sem ninguém saber, só. De resto, não”, disse Yasmin, que completou: “Menina Yasmin não pode dar um beijo em paz”.

Ainda na conversa, a modelo também relembrou seu casamento com o surfista Gabriel Medina. “Mas eu também já tive um relacionamento, que foi um casamento, que tentaram minar de todas as formas possíveis. Sem haver traição, era minado de todas as formas possíveis. Então assim, depende também”, declarou.”

