BBB24: Wanessa faz revelação surpreendente sobre Dado Dolabella: ‘História guardada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/01/2024 - 15:50

Confinada na casa do “BBB24” (TV Globo), a cantora Wanessa Camargo voltou a falar sobre o seu relacionamento com o ator Dado Dolabella, com quem se reconciliou há menos de dois anos após quase 20 anos de separação, e surpreendeu ao fazer revelações.

Na madrugada desta sexta-feira, 26, a sister contou que preservou ao longo dos anos, a sua história com o artista, inclusive durante seu casamento com o empresário Marcus Buaiz, pais de seus dois filhos e de quem se separou em maio de 2022.

Em uma conversa com MC Bin Laden, ela confessou que nunca conseguiu esquecer seu relacionamento com Dado, destacando que jamais sentiu por alguém o mesmo que sente por ele.

“Eu vivi, casei, me apaixonei muito pelo meu ex-marido, vivi intensamente com ele”, desabafou ela.

“Mas eu tinha no meu coração uma história guardada a sete chaves lá no fundo que era intocável. E era um sentimento que nunca senti por ninguém”, revelou.

“Mesmo que eu nunca mais vivesse, pode ocorrer de eu nunca mais viver essa história, mas sempre ia ter um lugar especial”, continuou a sister em seu desabafo.

Atento à cantora, Bin elogiou o relacionamento de Wanessa e Dado. “Foi história de filme”, completou ela.

Wanessa e Dado foram namorados nos anos 2000, quando viveram um relacionamento conturbado entre brigas, separações e repercussão na mídia. Eles terminaram após quatro anos juntos. Poucos meses após se separar de Marcus Buaiz, a cantora anunciou a reconciliação com Dolabella.

Vale lembrar que, há poucos dias, em bate-papo com sisters, Wanessa deu detalhes do seu romance e confessou que ela e Dado são ‘fogosos’.

