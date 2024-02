BBB24: Wanessa Camargo revela insegurança com Dado Dolabella no Carnaval: ‘Indo para camarote’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/02/2024 - 15:36 Para compartilhar:

A quem diga que, no Carnaval, ninguém é de ninguém. E esse parece ser um medo real da cantora Wanessa Camargo, confinada na casa do “BBB24” (TV Globo) em relação ao seu namorado, o ator Dado Dolabella, com quem se reconciliou recentemente após 20 anos separados

A sister deve permanecer no reality durante a Folia de Momo e está cismada com o que o amado possa fazer enquanto está longe dele, livre, leve e solto. Em conversa com brother, ela desabafou sobre seu receio.

“Será que o meu boy vai passar o Carnaval em algum lugar? Eu estou bem agoniada com isso”, confessou ela durante bate-papo com Marcus, que revelou o mesmo sentimento em relação ao ex-namorado.

“Ai, Wanessa, por que você falou isso?”, lamentou ele. “Porque eu estou ‘noiada’. Vou ser sincera, eu não gosto”, desabafou a cantora.

Wanessa ainda reforçou seu receio destacando que gostaria que o namorado ficasse sossegado nos dias de folia.

“Eu queria que ele ficasse em casa, de castigo, no Carnaval. Mas ele pode estar indo para camarote, algum desfile, para Salvador… E aí?”, disse.

Será que vai ter eliminação no domingo de carnaval dia 11 ? Precisamos realizar o sonho da Wanessa de ser eliminada kkkkkk #BBB24 — CALABRESO. (@oleandrojunior) February 6, 2024

“Ele nunca deu nenhum motivo desde que a gente voltou, sabe” – Wanessa sobre Dado. O papo agora é sobre a insegurança dela com relação a ele aqui fora e o carnaval se aproximando. Se tem desconfiança, tem história… #BBB24 — Nome não pode ficar em branco (@wckdml) February 5, 2024

Wanessa: “Será que meu boy vai aproveitar o Carnaval lá fora sozinho? Tô agoniada com isso já!”#BBB24 — Alba Graciani 🔑🐎🌵 🍞 🐮 🦚 (@GracianiAlba) February 5, 2024

