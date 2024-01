BBB24: Wanessa Camargo reclama do ‘Camarote’ na ‘Xepa’: ‘É doloroso trocar filé mignon por presunto’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/01/2024 - 21:08 Para compartilhar:

A cantora Wanessa Camargo fez uma análise sobre a situação do grupo da “Xepa”, do qual ela está fazendo parte no momento, e afirmou que é doloroso ter que trocar filé mignon por presunto. A declaração, na tarde desta quarta-feira, 17, surpreendeu os fãs do BBB24 (TV Globo), que criticaram a cantora na web.

Wanessa conversava com participantes do grupo “Camarote”, incluindo Yasmin Brunet, que tem passado por momentos complicados por conta de sua compulsão alimentar.

A modelo havia ido se consultar com o psicólogo do programa e, ao retornar à casa, foi consolada pela amiga Wanessa e por Beatriz na sala.

Nesse momento, a filha de Zezé Di Camargo tentou consolar Yasmin e acabou fazendo a comparação com os alimentos para descrever a pressão que o “Camarote” estaria sofrendo. Para ela, a situação que elas estão passando na “Xepa” é mais difícil para os integrantes do grupo “Pipoca”.

“É mais doloroso para uma pessoa que todo dia está acostumada a comer filé mignon e ter que começar a comer presunto do que o que come presunto e não sabe o que é filé mignon”, declarou a cantora.

Na web, internautas zombara das falas da cantora.

“Mulher, acorda! Tô rindo sem parar”, divertiu-se um. “Cada palavra que ela fala, Yasmin Brunet chora”, brincou outro. ”

“Tadinha dela, Imagina que barra ter que parar de comer Filé Mignon pra comer presunto”, disse mais uma usuáris da X (antigo Twitter).

Tadinha dela 🥹 imagina que barra ter que parar de comer Filé Mignon pra comer presunto. pic.twitter.com/OaJ2DNraYv — Guilherme – Consultor BBB 🔥 (@ginlherme) January 17, 2024

Wanessa Camargo: “É mais doloroso pra pessoa que tá acostumada todo dia a comer filé mignon ter que começar a comer presunto” CADA PALAVRA QUE ELA FALA A YASMIN BRUNET CHORA KKKKKKKKKKKKKKKK#BBB24

pic.twitter.com/clRwKtjyai — Rá (@Ralmeidaz) January 17, 2024

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias