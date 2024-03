BBB24: Wanessa é expulsa por agressão em Davi

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/03/2024 - 13:08 Para compartilhar:

Wanessa Camargo acaba de ser expulsa do Big Brother Brasil 24, da TV Globo, após a produção do programa ter considerado que ela deu um tapa no pé de Davi, enquanto ele dormia.

O caso ocorreu após o motorista de aplicativo ter sido acordado pela artista após a festa da noite desta sexta-feira, 1º. O brother pediu para ir até o confessionário reclamar da atitude.

A cantora havia entrado no quarto em que Davi dormia pulando, gritando e acendendo as luzes. Em determinado momento, ela começa a dançar em frente à cama do brother, quando supostamente acerta a perna do motorista de aplicativo. Wanessa logo diz: “Desculpa, Davi. Eu não estou bem não, cara”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias