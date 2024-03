BBB24: ‘Tô inseguro’, diz Lucas ao levantar suspeita de que ex-esposa não aparecerá em vídeo do Anjo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/03/2024 - 8:37 Para compartilhar:

Lucas Henrique ganhou a Prova do Anjo, no sábado, 9, no BBB24 (Big Brother Brasil) e poderá ver a família durante o Almoço do Anjo deste domingo, 10.

No entanto, durante a festa que ocorreu na madrugada, Buda, como é chamado pelos brothers, especulou sobre a possibilidade de Camila Moura, sua agora ex-esposa, não aparecer no vídeo.

“Tô muito inseguro com uma parada. Amanhã, o negócio do Anjo, se ela (Camila) vai aparecer ou não vai”, disse o professor de educação física durante uma conversa com Giovanna Pitel.

“Por que ela não apareceria?”, questionou a sister. “Não sei o que tá passando lá fora”, desabafou Buda.

Após a festa, Lucas voltou a comentar sobre o vídeo da família desta vez com Yasmin. “O meu maior receio não é sair daqui odiado pelo Brasil, é sair daqui odiado pelas pessoas que eu amo”, disse o brother, que está no paredão após ser o primeiro eliminado da prova do Líder.

“Quem te ama não vai te odiar nunca, Buda. Quem te ama te conhece e sabe quem você é, independente de qualquer coisa”, rebateu Yasmin.

“A gente está fazendo coisas que talvez elas achavam que a gente não iria fazer, a gente está falando coisas que elas achavam que a gente não ia falar… Eu não sei. É muita insegurança, bate muita coisa em relação a isso”, afirmou Buda.

Ex-esposa não deve aparecer

Após Lucas Henrique ganhar o Anjo, Camila Moura comentou: “Vídeo do anjo? Que isso, um filme?”. No último dia 3, a mulher apagou as fotos com o marido e fez um desabafo nas redes após ele flertar com Pitel.

“Não sou de ficar engolindo as coisas, não sou de aceitar chacota, não sou de ficar me humilhando”, comentou, afirmando que o professor “jogou no lixo” o relacionamento de 15 anos.

Camila explicou que estava também sofrendo ao sair na rua, ao ouvir comentários sobre seu relacionamento, e que não aceitaria a situação calada.

