BBB24: sisters planejam jogar mala de Davi na piscina caso ele volte do Paredão

Da Redação 05/03/2024 - 19:54

Dia de eliminação e brothers e sisters reunidos já pensam no que fazer caso o alvo entre os participantes do “BBB24” (TV Globo) ganhe a preferência do público para permanecer na casa.

Reunidos no jardim, na tarde desta terça-feira, 5, Leidy Elin, Yasmin, Pitel, Lucas Henrique, Giovanna, Raquele e Michel conversam sobre Davi. A modelo dispara sobre o rival: “O sonho da vida inteira dele é que no meio disso eu faça assim…. Mais uma que ele vai desclassificar”, disse ela.

Pouco antes, a loira havia garantido não dar mais paz ao baiano para dormir: “A partir de agora eu acordo ele toda noite”, relembrando a noite anterior, quando ela acendeu e apagou a luz repetidas vezes enquanto batia a porta do quarto insistentemente quando Davi dormia para tentar fazê-lo acordar.

Leidy Elin, então, diz: “Eu estava doida que ele encostasse em mim”.

Giovanna, então, diz que o brother provoca os adversários até o limite, ao que Leidy Elin retruca: “Comigo está f***, eu não vou cair na dele, por isso eu falei, tenho que extravasar, botar pra fora”. Pitel endosse: “A gente viu, você pulou bastante”.

A trancista volta a se expressar: “Não, tenho que botar pra fora, pra fora o que? Vou tacar na piscina as coisas dele”, diz ela, que recebe o apoio de Yasmin. Em seguida, a assistente social diz: “Aí já perdemos o timing”.

Para Yasmin, o momento certo irá aparecer novamente. “Se ele volta desse Paredão, ele vai voltar insuportável, se ele já começar a gritar, chupa, toma, ah não, chupa é Bin”.

“Aproveita e já pega que as malas dele já vão estar todas aqui embaixo”, sugere Yasmin. E Leidy Elin concorda: “Vai ser isso mesmo. As minhas já vão estar lá no quarto do Buda [Quarto do Líder], porque ele vai querer ir lá atrás das coisas”.

Se alguém jogasse as minhas malas na piscina no BBB eu provavelmente jogaria as roupas da pessoa no lixo orgânico ou cagaria na mão e enchia as roupas dela de bosta, por essas e outras que eu não me inscrevo. #BBB24 pic.twitter.com/KExwKhpRjq — Jefinho MD 🚗 (@jefinhomd_) March 5, 2024

