BBB24: sem aviso, dummies interditam cozinhas e deixam brothers confusos

Da Redação 01/04/2024 - 10:44

Pegadinha de primeiro de abril? Nesta segunda-feira, 1, dois dummies entraram na casa do “BBB24” e interditaram as cozinhas do VIP e Xepa.

Davi, que era o único acordado da casa e estava cozinhando no momento, teve de deixar o cômodo. Assustado, ele acordou Isabelle para explicar o ocorrido e especulou que os brothers estivessem novamente no “Tá Com Nada”.

“Fecharam o armário, a porta. Tomei um susto, achei que tinha acontecido alguma coisa. Eles entraram pela porta do nada e me mandaram sair”, disse o brother. Na sequência, ele sugeriu: “Será que é pegadinha de primeiro de abril?”

Isabelle concordou com o aliado e o chamou de esperto.

Veja:

A cara do Davi vendo os dummies lacrando a cozinha kkkkkkkkkkkkkkkkkk MUITO BOM KKKKKKK 🗣️#BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/KnCGOwouUs — Lorrayne #BBB24 (@Loosantiagoo) April 1, 2024

Gente?? Do nada os dummies entraram na casa e o único brother acordado era Davi que não entendeu nada, ao acordar Isabelle ela imagina que pode ser o ta com nada ou uma pegadinha de primeiro de abril, e vocês o que acham que deve ser? #BBB24 | #TeamPitel 🤏🏽 pic.twitter.com/64sM7hU0dI — Central Pitel 🤏🏽 (@centralpitel) April 1, 2024





