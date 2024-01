BBB24: Rodriguinho vence Prova do Líder após performance hilária; assista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/01/2024 - 23:55 Para compartilhar:

A segunda Prova do Líder do BBB24 aconteceu na noite desta quinta-feira, 11, e arrancou risadas de internautas. Quem levou a melhor foi Rodriguinho, que não se consagrou sem antes virar meme nas redes sociais.

A prova foi realizada em duas etapas: na primeira, os brothers foram divididos em grupos de cinco. Dois deles deveriam rodar o volante que movimentava, por uma pista, um carrinho com os três outros do grupo. Foi nesse momento que o novo Líder, junto de Matteus e Giovanna Pitel, começou a se movimentar de forma sugestiva para movimentar o carrinho para a frente.

Os movimentos chamaram atenção até mesmo do apresentador Tadeu Schmidt, que brincou: “Eles vão no ‘rebolation’, no rebolado. Jogando para frente, está tudo valendo. Olha o gingado do Matteus, olha o gingado do Rodriguinho!”

Assista:

Graças ao rebolado hilário, o grupo do cantor venceu a primeira etapa da prova. Na sequência, ele tirou a sorte grande escolhendo o envelope premiado e arrematou a liderança.

