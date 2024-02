BBB24: Rodriguinho rompe com aliados após ‘Sincerão’: ‘Estratégia muito falha’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/02/2024 - 16:33 Para compartilhar:

O ‘Sincerão‘ da última segunda-feira, 19, mexeu com os confinados na casa do “BBB24” (TV Globo) e teve até brother ameaçando deixar o reality através do botão da desistência. Durante a dinâmica, alguns brothers tiveram que triturar cartas de familiares de participantes rivais.

O pagodeiro Rodriguinho, que teve a sua carta destruída pela líder Raquele, chegou a dizer que deixaria o programa. Já na manhã desta terça-feira, 20, ele usou o Raio-X para desabafar sobre o Sincerão, alertando o público que a brincadeira o fez enxergar o jogo de uma forma diferente.

O cantor deixou claro que não esperava essa decisão da sister que não vai mais jogar com ela.

Vale lembrar que o pagodeiro pertence ao Quarto Gnomo, grupo ao qual Raquele e o Puxadinho haviam se aliado na última semana.

“A dinâmica de ontem pra mim não foi legal. Não pelo que aconteceu, só não esperava ser destruída por alguém que joga comigo. Achei uma estratégia muito falha e isso vai fazer com quem não jogue mais com essa pessoa, nem com o grupo dela. Tá tudo certo. Eu realmente não sei mais quanto tempo eu aguento isso”, declarou ele.

