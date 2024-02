BBB24: Rodriguinho não perdoa aproximação de Pitel com brother e avisa: ‘Você é minha opção de voto’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/02/2024 - 17:46 Para compartilhar:

A aliança entre Rodriguinho e Giovana Pitel estremeceu na noite da última festa na casa do “BBB24” (TV Globo), na quarta-feira, 21, e na manhã seguinte os dois começaram o dia ‘se entranhando’. O pagodeiro não gostou nada de ver que a amiga se aproximou de Davi, seu maior rival no reality.

Na tarde desta quinta-feira, 22, dia de Prova do Líder, o pagodeiro desabafou sobre a aliada em bate-papo com Lucas Henrique, na área externa da casa, e garantiu que ela pode se tornar seu alvo.

Momentos após o cantor reclamar da aproximação entre a alagoana e o motorista de aplicativo, Pitel se junta a eles e Leidy Elin. Rodriguinho, então, diz que Davi está “apaixonadinho” pela amiga.

“Ela fez alguma coisa, porque isso não sai do nada. Do nada isso não sai. Depois de 50 dias, do nada”, dispara ele. A sister rebate, alegando que os dois apenas conversaram.

“Eu vi no dia da ‘rasgação’ de carta, viu, dona Pitel?! Ele colou do seu lado, te deu um abraço, eu fiquei: ‘Não tô entendendo”, o pagodeiro reclama, referindo-se ao último Sincerão, arrancando risada da assistente social.

“Agora você vai com ele até o final”, decreta o pagodeiro. Pitel, então, relata aos colegas de confinamento que Rodriguinho não está falando com ela porque Davi entrou no Quarto Gnomo procurando por ela durante a festa.

“Você tem várias opções de voto, Rodrigo”, brinca Lucas Henrique. “Ela já virou uma. Falei! Já é minha opção de voto, fácil”, dispara Rodriguinho.

“Rodrigo, em quem você vota e por quê?”, brinca Buda, simulando uma votação para o Paredão.

“Pitel. Se juntou com o inimigo”, responde o pagodeiro, fazendo os colegas rirem.

O quarteto segue conversando e, momentos depois, o cantor volta a insistir na aproximação de Pitel com Davi.

“Poucas ideias, você é a minha opção de voto. Você é.” A sister ri, mas ele não desiste: “Eu estou falando sério.”

Pitel não controla o riso e relata que tentou falar com o cantor mais cedo: “Se tu ver o ‘bom dia’ seco que ele me deu… Eu dei ‘boa tarde’, ele ‘boa tarde’. Minha Nossa Senhora!”, ironizou ela.

Rodriguinho, então, diz que somente está conversando com a sister porque há outras pessoas envolvidas no papo: “Pode se acostumar que daqui para frente é só isso aí. Estou trocando ideia porque estamos aqui, senão, eu já tinha ido embora.”

“Porque com você é pouca, não tem conversa”, reforça o cantor. E a sister pede: “Para com isso, Rodrigo!”

Rodriguinho conta para Lucas o que sentiu quando Davi chamou Pitel no Quarto Gnomo 🗣️ #RedeBBB 💬 #BBB24 pic.twitter.com/WLyNULUx4d — Big Brother Brasil (@bbb) February 22, 2024





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias