BBB24: Rodriguinho ameaça agredir Davi: ‘Saio por expulsão’

Rodriguinho segue protagonizando falas polêmicas no “BBB24”. Na madrugada desta terça-feira, 23, após a dinâmica “Sincerão”, o cantor ameaçou agredir fisicamente Davi.

No quarto do Líder, em conversa com Wanessa Camargo, Yasmin Brunet, Vinícius e Luigi, Rodriguinho revelou o desejo. Os participantes, então, o alertaram que agressão resulta em expulsão. No entanto, o cantor não se importou.

“Eu vou bater nele. Eu vou, eu vou, eu tô falando sério, se ele se dirigir a mim… Saio por expulsão, não tem problema nenhum”, respondeu Rodriguinho.

Mais cedo, durante o “Sincerão”, o pagodeiro deixou claro que não deseja ficar no programa e nunca quis estar lá. “Pra mim não foi um sonho tá aqui, me convidaram e eu vim. Respeito o sonho de vocês pra caramba, mas realmente não é o meu. Se eu falo que não quero tá aqui isso é um problema só meu e se vocês quiserem usar pra me colocar no paredão, ok”, enfatizou durante a dinâmica.

