BBB24: Reação de Alane ao ser eliminada preocupa o público; assista

Da Redação 15/04/2024 - 7:45

Alane perdeu a chance de ir para a final do “BBB24“. No domingo, 14, a bailarina foi a última eliminada da edição, com 51,11% da média dos votos para sair. Após o resultado anunciado por Tadeu Schmidt, ela teve um surto nervoso, que preocupou os finalistas e o público.

Ainda no sofá da casa, Alane começou a bater na própria cabeça e esbravejar: “Eu sou péssima, eu sou horrível, eu sou a pior pessoa do mundo. Eu vou me esconder! Eu vou me esconder de todo mundo. Eu vou embora. Eu sou uma vergonha para a minha mãe”.

Isabelle e Matteus tentaram acalmá-la com palavras de positivas e abraço, mas não foram suficientes. E ao encontrar Tadeu no estúdio, a bailarina também recebeu apoio do apresentador.

“Que prazer te receber aqui! Eu só não estou mais feliz de te receber aqui porque você falou coisas ali que eu não quero ouvir jamais. A tristeza é normal. Mas vergonha jamais! Seus dias foram lindos lá dentro. Péssima você nunca será! Sua mãe está morrendo de orgulho de você! Está, sim, eu estou falando e eu sei. Não fale o contrário, por favor. Não diga que você vai se esconder! Você vai aparecer como nunca! Você já apareceu, e apareceu lindamente. Então você não vai se esconder. Você não é vergonha, você é um orgulho e você tem tudo para viver uma coisa linda daqui para a frente. Por favor, nunca mais diga isso de você. Eu não admito que fale assim da minha Alane”, declarou Tadeu para Alane.

Nas redes sociais, a cena do surto repercutiu. O público demonstrou preocupação com a saúde mental da bailarina. Alguns internautas, inclusive, apontaram que a reação de Alane seria reflexo de muitas cobranças por perfeição ao longo da vida.

o surto da Alane meu pai que lamentável pic.twitter.com/OA4adVnMPB — Kreatina (@katarynack) April 15, 2024

O que o Tadeu fez aqui pela Alane foi tão humano. Que cara sensacional. Impossível não se emocionar com as palavras dele. Merece muito respeito #BBB24 pic.twitter.com/nB0YgTnQNp — Felipe Emerson (@_Felipe_Lima) April 15, 2024