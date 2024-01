BBB24: quem são os famosos cotados para o grupo Camarote

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 03/01/2024 - 4:41 Para compartilhar:

O BBB24 estreia na próxima segunda-feira, 8. À medida em que essa data se aproxima, aumentam a expectativa dos fãs e especulações acerca de nomes confirmados para o reality. O grupo Camarote, em especial, é o maior alvo de boatos nas redes sociais.

Seguindo a programação de anos anteriores, esta quarta-feira, 3, deve ser o último dia para confinamento dos futuros brothers. A lista de participantes será revelada oficialmente nesta sexta, 5.

Pensando nisso, a IstoÉ Gente reuniu um compilado de famosos que podem estar na nova temporada da casa mais vigiada do Brasil, segundo informações de jornalistas e portais. Confira:

Chico Moedas

28 anos, youtuber e ex-namorado de Luísa Sonza.

Yasmin Brunet

35 anos, influenciadora.

Flora Matos

35 anos, cantora e dona do hit “Piloto”.

Simaria

41 anos, cantora sertaneja e ex-dupla de Simone Mendes.

MC Bin Laden

29 anos, cantor.

Daiane dos Santos

40 anos, ex-ginasta.

Matheus Gabriel

27 anos, cantor e compositor sertanejo e ex-namorado de Maiara.

Vitão

24 anos, cantor e ex-namorado de Luísa Sonza.

Novidades

O BBB24 traz novidades para agitar o público. Além dos grupos Pipoca e Camarote, o reality deve ter o “Puxadinho”, cujos detalhes ainda não foram revelados.

Também estão previstos novos quadros de humor para a edição sob o comando de Luis Miranda e Marcos Veras.

Outra mudança é a implementação da votação em duas etapas e do voto por CPF. Na primeira fase do programa, o público vota em quem deseja que permaneça na casa, e o eliminado será aquele que receber menos votos. Já na segunda etapa, a votação será para eliminar um jogador, e o eliminado será o emparedado mais votado da vez.

Em ambas as fases, estarão disponíveis para o público duas formas de votação: ‘voto da torcida’ e ‘voto único’. No inédito ‘voto único’, quem desejar participar informa seu CPF e só pode votar uma vez. Já o ‘voto da torcida’ funciona da mesma maneira que a votação das últimas edições: basta fazer login com a conta Globo e votar quantas vezes quiser. Cada modalidade terá peso de 50% no resultado, cujo percentual final será a média ponderada dos dois formatos.

Assim como na última edição, o BBB24 terá o comando de Tadeu Schmidt. O programa tem produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho.





