BBB24: psicopata, maldoso, manipulador e outras ofensas de Yasmin Brunet a Davi; relembre

A modelo Yasmin Brunet e o motorista de aplicativo Davi Brito protagonizaram a última briga intensa do “Big Brother Brasil” 2024. Na ocasião, o brother reafirmou no Sincerão que achava a loira inútil na casa, ficando apenas preocupada em se maquiar, não somava para o jogo e muito menos arrumava sua cama.

Porém, lá no início do reality, o jovem de 21 anos tentou se aproximar da famosa – que agora o enxerga como “exterminador de Camarote”, em referência aos participantes celebridades da casa.

No Twitter, o perfil @comentwei, relembrou alguns dos principais momentos onde Yasmin Brunet demonstra não gostar do jogo e da personalidade do rapaz.

Em alguns deles, ao lado de outros participantes, como a expulsa Wanessa Camargo, os eliminados Rodriguinho e Michel, e seus aliados atuais, como Leidy Elin e Lucas Buda, ela afirma frases ou comportamentos como: “tudo nele me incomoda”, desejo de o expulsar do ‘quarto fadas’, “maldoso e manipulador” e “meio psicopata”

Vale lembrar que no início do “BBB”, após a famosa sofrer com a inimizade do primeiro eliminado Maycon, Davi havia dito que faria um movimento para conseguir defendê-la.

Relembre os momentos que Yasmin Brunet demonstrou desafeto por Davi além do reality:

Porque que a torcida do Davi não pode relaxar ou acreditar que já esta ganho e deve eliminar Yasmin Brunet neste paredão, a thread; pic.twitter.com/nkv4IN48kd — ~ jota (@comentwei) March 11, 2024

Recentemente, Davi a chamou de “inútil” e também desabafou após a casa toda ir para o Tá com Nada por causa da modelo que começou a forçar punições que estourassem o Vacilômetro – e então eles ficaram apenas com mantimentos básicos, como feijão e arroz para cozinhar, além de café, goiabada, óleo e temperos.

“Quando deu a p**** do ‘Tá Com Nada’, todo mundo foi dançar na pista! A branquela foi dançar logo na pista. A princesa ontem, foi logo pra pista comemorar! Só serve pra isso mesmo, pra f****. Pra f**** o jogo dos outros. Fica alegre quando acontece uma miséria com a gente aqui. Não consigo entender como a pessoa fica alegre com isso, com a miséria. Sabendo que ela mesmo tá entrando na miséria e fica alegre mesmo assim. Comemorando a p****, achando que tá tudo bem.”

Davi diz sobre sister no #BBB24: “Princesa Isabel queria tanto o Tá Com Nada e não tá dando risada” 🔗 https://t.co/CEFY1mOdFY #RedeBBB pic.twitter.com/tHC0sqYSnt — gshow (@gshow) March 7, 2024

