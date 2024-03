BBB24: Pitel vence a ‘Prova do Anjo’; veja quem são os monstros

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/03/2024 - 17:23 Para compartilhar:

O “Big Brother Brasil 24” realizou neste sábado, 23, mais uma Prova do Anjo. Desta vez, melhor para Pitel que fez o melhor tempo (3m32) e superou seus oponentes, vencendo a dinâmica. A alagoana ficará autoimune na formação de paredão deste domingo, 24.

A “Prova do Anjo” foi dividida em três etapas: na primeira, os participantes precisam encontrar, em um quarto gigante, peças de um quebra-cabeça e montá-lo no final. Na segunda, com a temática “Pool Party”, eles precisam encontrar três garrafinhas da patrocinadora, enquanto na última fase os brother’s precisavam encontrar, dentro uma cozinha, quatro garrafinhas do mesmo patrocinador.

Pitel escolheu Fernanda, Giovanna e Leidy e para o “Almoço do Anjo” que será realizado neste domingo.

Para o “Castigo do Monstro”, por sua vez, foram escolhidos Isabelle, para se vestir de rainha, e Matteus para se fantasiar de bobo da corte.

