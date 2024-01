BBB24: pais se pronunciam após saúde mental de Vanessa Lopes ser questionada

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/01/2024 - 5:07 Para compartilhar:

Vanessa Lopes foi o assunto das redes sociais nesta quinta-feira, 18. Confinada no BBB24, a TikToker demonstrou comportamentos alarmantes que preocuparam internautas e renderam teorias.

Enquanto alguns defendem que ela possa estar em uma espécie de surto psicótico, outros acreditam que tudo não passa de uma jogada de marketing. Seja como for, a verdade é que a influencer parou a web com suas frases desconexas, desconfianças súbitas e teorias mirabolantes.

As atitudes da sister foram tão repercutidas que renderam um comentário do apresentador, Tadeu Schmidt, durante a edição ao vivo.

“A Vanessa começou a questionar tudo o que estava acontecendo dentro da casa e com ela. Entrou no dilema de apertar ou não apertar o botão da desistência. Os outros participantes ficaram preocupados, acolheram a Vanessa e tentaram acalmá-la. Ela já tinha conversado com a nossa psicóloga ontem, e a nossa equipe segue acompanhando tudo bem de perto. Agora há pouco a nossa equipe voltou a conversar com ela, e ela segue no jogo. Mas o dia foi difícil”, declarou.

Pais de Vanessa Lopes se pronunciam

Por meio do Instagram, os pais da influencer se pronunciaram acerca da polêmica e tranquilizaram fãs.

“O programa tem todo um processo e um cuidado com a saúde dos participantes. Há um acompanhamento com terapeutas, com psicólogos de plantão […] A gente está sempre em contato com o programa, com uma atenção muito grande. A Vanessa está sendo muito bem acompanhada”, declarou Alisson Ramalho, pai da influencer, que também garantiu que ela possui acompanhamento psicológico fora do reality.

Já Lica Lopes, a mãe de Vanessa, foi além e confirmou que ela também se comporta assim fora do confinamento.

“Ela é assim na vida real, muito pensativa. E ela está mais dentro do jogo do que muita gente. Ela está vivendo aquilo, levantando as teorias dela, quem é do bem, quem é do mal. Ela erra, ela acerta, isso é viver o Big Brother. Eu estou muito feliz, ela foi para lá, está vivendo, tem seus momentos, mas depois ela volta. Ela é assim na vida real. Não estou surpresa com nada, estou achando a participação dela incrível. Não está fazendo personagem, não está mostrando uma coisa que não é. Quem estiver preocupado com ela, eu agradeço muito, mas pode se preocupar com a sua vida”, alfinetou.

