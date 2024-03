BBB24: MC Bin Laden parte para cima de Davi e produção interfere

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/03/2024 - 6:42 Para compartilhar:

A madrugada desta terça-feira, 26, foi agitada no BBB24. Após o “Sincerão”, uma briga entre Davi e MC Bin Laden despertou os ânimos dos brothers e fez com que a produção tivesse de intervir.

Tudo começou após o programa ao vivo, quando Bin e Matteus tiveram um desentendimento. Na intenção de apartar a briga, o baiano se envolveu, mas acabou engatando sua própria discussão com o paulista.

“Otário, traíra”, acusou Davi, o que despertou a ira do funkeiro. “O que você quiser eu quero em dobro, seu comédia!”, retrucou Bin, que foi respondido pelo oponente: “Seu otário.”

Na sequência, o motorista de aplicativo seguiu acusando o camarote de ter “traído” Fernanda Bande, Rodriguinho e Pitel, o que foi negado pelo MC: “Não traí ninguém, não.”

Os demais confinados tentavam apartar a discussão, mas o clima esquentou e Lucas Buda levou um tombo no meio da confusão. MC Bin Laden chegou a partir para cima de Davi, o que fez com que os dummies que estavam presentes na casa por conta da dinâmica do “Sincerão” intervissem.

Além disso, momentos depois, o Big Boss falou à casa, com tom de voz irritado: “Atenção Bin Laden: acabou, parou, acabou. Passaram do ponto.

Veja:

