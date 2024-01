BBB24: Maycon é eliminado com 8,46% dos votos para ficar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/01/2024 - 23:38 Para compartilhar:

O jogo acabou para Maycon no BBB24. O cozinheiro foi eliminado na noite desta quinta-feira, 11, após ter dividido a berlinda com Yasmin Brunet e Giovanna e ter recebido 8,46% dos votos para ficar. A modelo e a nutricionista receberam, respectivamente, 49,34% e 42,2% dos votos.

Maycon é o primeiro a se despedir dessa edição. Ele caiu no Paredão pelo voto da então líder Deniziane, que afirmou não ter sentido conexão com o colega.

A passagem do brother foi rápida, mas polêmica. Na madrugada de terça-feira, 9, durante a primeira Prova do Líder, ele sugeriu apelidar a prótese usada por Vinícius Rodrigues, o que foi encarado como um ato capacitista. “Vamos botar um nome no ‘cotinho’?”, ironizou, o que desagradou o atleta paralímpico.

Além disso, o catarinense vinha protagonizando brigas e rivalidade com Yasmin Brunet desde a noite seguinte, quando caiu no Paredão com a modelo.

O discurso de eliminação de Tadeu Schmidt deixou claro que ele pode enfrentar dias difíceis fora do reality: “Às vezes, no BBB, a casa toda tem uma opinião sobre determinado jogador, e aqui fora pensam o contrário. Não chega a ser o caso agora. Um sonho às vezes morre, sim. Vem para cá, Maycon”, declarou o apresentador.

Assista:

Maycon recebeu 8,46% da média dos votos para ficar e foi o eliminado do Paredão. Giovanna recebeu 42,2% de votos e Yasmin Brunet 49,34%. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/ZyXLlqghYH — Big Brother Brasil (@bbb) January 12, 2024

