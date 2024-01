BBB24: Luigi repete termo ofensivo ao falar sobre mulheres negras; veja vídeo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/01/2024 - 12:28 Para compartilhar:

Na madrugada desta segunda-feira, 22, durante uma conversa no quarto do Líder, no “Big Brother Brasil“, com Vinícius e Yasmin Brunet, Luigi voltou a dizer “macaca” ao comentar a respeito de mulheres negras. Ele já tinha falado o termo ao conversar também com Leidy.

Vini disse que tinha recebido um emoji de cobra

“Ele me deu cobra só porque falei que não gosto de loira”, comentou o atleta paraolímpico.

Luigi, então, disse: “Ele [Vini] gosta de macaca”. Yasmin reagiu com espanto: “Quê?”

Em sequência, o rapaz tentou se corrigir: “Macaca não, ele gosta de preta, pretona.”

O momento que o Luigi usa novamente o termo “macaca”.

Yasmin se sentiu desconfortável e saiu do Quarto do Líder #BBB24 pic.twitter.com/qfe4QEGaJg — Central Reality #BBB24 (@centralreality) January 22, 2024

Mais tarde, Yasmin foi conversar com Wanessa sobre o que aconteceu e seu incômodo com as falas do brother.

Yasmin conta que Luigi usou novamente o termo “macaca” na casa: “Lembra daquela palavra que ele chamou a Leidy? Ele falou de novo esse nome. Ele falou que Vini só gosta disso…” #BBB24 pic.twitter.com/bsukD9YPD2 — Africanize (@africanize_) January 22, 2024

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias