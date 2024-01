BBB24: Lucas Pizane é eliminado com 8,35% dos votos para ficar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/01/2024 - 23:33 Para compartilhar:

O jogo acabou para Lucas Pizane no BBB24. O músico foi eliminado na noite desta terça-feira, 16, após ter dividido a berlinda com Beatriz e Davi e ter recebido 8,35% dos votos para ficar. A vendedora e o motorista receberam, respectivamente, 28,44% e 63,21% dos votos.

Pizane é o terceiro a se despedir dessa edição. Ele caiu no Paredão após ter recebido seis votos da casa, empatando com Alane. A bailarina, no entanto, foi salva pelo líder Lucas Henrique.

Após a eliminação, o brother será entrevistado por Thais Fersoza e Ed Gama no Bate-Papo BBB. Na manhã de quarta, 17, ele também conversa com Ana Maria Braga durante o programa Mais Você.

Confira o momento em que Pizane é eliminado:

Lucas Pizane recebeu 8,35% da média dos votos para ficar e foi o eliminado do Paredão. Beatriz recebeu 28,44% de votos e Davi 63,21%. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/jq73z8oS7x — Big Brother Brasil (@bbb) January 17, 2024

