BBB24: Lucas elege Davi, Michel, Isabelle e Alane como alvos de ‘Na Mira do Líder’

02/03/2024 - 8:43

Líder pela terceira vez dentro do Big Brother Brasil 24, Lucas cumpriu mais uma missão nesta sexta-feira, 1, ao escolher quatro brothers como alvos do paredão em dinâmica ‘Na Mira do Líder‘. O capoeirista escolheu Davi, Michel, Isabelle e Alane para possível indicação, ele deve decidir neste domingo, 2.

Como justificativa, o professor afirmou que escolheu Davi por achá-lo inconveniente, chato e manipulador, Michel e Isabelle por ser colocado por eles no Paredão e Alane por estratégia.

O paredão da semana será formado pelo indicado do líder, o mais votado da casa, o emparedado pelo big fone da semana e uma pessoa da escolha de quem atendeu o telefonema. Segundo o apresentador, Tadeu Schmidt, três dos emparedados terão direito a prova bate-volta.

