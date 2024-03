BBB24: ‘Lucas Calabreso’ revela planos de viagem para comemorar os 9 anos de casamento

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/03/2024 - 20:15 Para compartilhar:

O capoeirista Lucas Henrique, apelidado pelo público do “BBB24” (TV Globo) como “Lucas Calabreso”, contou aos colegas de confinamento que pretende fazer uma viagem de para comemorar os 9 anos de casamento quando deixar a casa mais vigiada do Brasil.

O brother ainda não sabe, mas sua esposa, a professora de História Camila Moura, com quem se relaciona há mais de 15 anos, rompeu com ele após o seus flertes com a colega de confinamento Giovanna Pitel.

“Eu casei quando fiz sete anos de namoro”, disse Lucas. Esse ano vou fazer nove anos de casado”, contabilizou.

“Maldivas, Fernando de Noronha. Não, estou zoando. Agora é sério! Eu já tinha planejado isso. Nesse nosso aniversário de casamento ia ser na Europa”, disse ele a Pitel, que quis saber para onde ele vai levar Camila.

“Eu não sei se a gente vai viajar. Ela deve saber já nessa altura do campeonato”, ponderou Lucas sobre a viagem à Europa que ele tinha marcado com a então esposa.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias