BBB24: internautas preveem ‘climão’ entre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 06/01/2024 - 0:04 Para compartilhar:

O BBB24 ainda nem começou e a lista de participantes já está dando o que falar. Para usuários do X, antigo Twitter, já é certo que Yasmin Brunet protagonizará “tretas” com Vanessa Lopes.

+ BBB24: veja os nomes confirmados no reality show da TV Globo

+ BBB24: relembre trajetória polêmica de Yasmin Brunet antes do reality

As brigas podem ser motivadas pelo fato de que ambas conhecem Gabriel Medina de forma bastante íntima. Enquanto Yasmin é ex-esposa do surfista, Vanessa é uma de suas melhores amigas.

Rumores que circulam pela web apontam que as duas não têm uma boa relação e que, após o divórcio de Yasmin e Medina, ele e Vanessa teriam tido um affair. Em um podcast, a dançarina já chegou a se recusar a falar sobre a modelo. Relembre:

Para quem não sabe, Yasmin Brunet e Vanessa Lopes são tretadas! #BigDay #BBB24 pic.twitter.com/WKjsGIj7Aw — Central Reality (@centralreality) January 5, 2024

“Se a Yasmin Brunet e a Vanessa Lopes não servirem uma unidade de rivalidade feminina eu sou a favor de eliminar as duas juntas”, brincou uma internauta, na rede social.

No Instagram, o surfista já declarou sua torcida. Em um post sobre a participação de Vanessa, ele comentou a frase “litte nessa” (“Pequena Nessa”) com emojis de fogo e foi respondido pela mãe da dançarina, Lica Lopes, com uma carinha sorridente.

Veja:

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias