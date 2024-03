BBB24: grupo ‘Fadas’ decide em que votará no paredão deste domingo; saiba quem

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/03/2024 - 19:20 Para compartilhar:

Os cinco participantes do grupo ‘Fadas’ decidiram em quem irão votar na formação de paredão deste domingo, 24, no “Big Brother Brasil 24“. A decisão foi tomada em conjunto durante um papo entre eles na academia.

Davi, Alane, Beatriz e Matteus votarão em Leidy Ellin, enquanto Isaballe votará em Lucas Budas ou MC Bin Laden. A ideia é que eles consigam indicar mais de um nome para que, caso a dinâmica peça por isso, eles consigam mandar dois nomes do grupo ‘Gnomo’ ao paredão.

Apesar disso, a ideia não terá resultado, uma vez que a dinâmica desta semana prevê com que apenas os dois nomes mais votados pela casa estejam no paredão.

Além dos dois nomes, Davi ou Alane, que estão com a pulseira do “Na Mira do Líder”, será mais um nome indicado. Os demais emparedados serão conhecidos após o contragolpe de cada um dos mais votados pela casa.

Matteus, que arrematou o Poder Curinga da semana, vetará um dos nomes que irá direto ao paredão, sem chance da Prova Bate e Volta. Por fim, três nomes que sobrarem (excluindo a indicação da líder, Giovana, e o veto do gaúcho) tentarão se salvar da berlinda. Apenas um nome conseguirá êxito, que contará com uma disputa quadrupla onde um nome será eliminado na terça-feira, 26.

