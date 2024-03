BBB24: Giovanna vence prova e vira líder no dia do aniversário

Diego Sousai Diego Sousa - https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 15/03/2024 - 1:11 Para compartilhar:

Está definida a nova liderança do BBB 24. Giovanna Lima venceu a Prova do Líderna noite desta quinta-feira (14). A sister conquistou o título bem no dia de seu aniversário. Ela encarou uma atividade que exigia boa mira e também sorte.

Para começar a prova, os brothers e sisters se dividiram em dois lados: com coletes brancos ou rosa. Na primeira fase, os participantes de número impar do branco enfrentaram os de número par do rosa e os pares do branco os ímpares do rosa. Eles tinham que coletar o máximo de bolinhas, subir em uma rampa e colocá-las dentro de uma embalagem grande de amaciante. Os quatro melhores, dois de cada rodada, passaram para a segunda fase.

Na segunda etapa, os participantes tiveram que montar um quebra cabeça, seguindo um gabarito. Davi e Giovanna fizeram em menos tempo e foram para a terceira fase.

Na última etapa, Giovanna venceu ao encontrar um card premiado entre os travesseiros. Ele também levou R$ 20 mil para casa.

Ainda durante a edição ao vivo, Tadeu Schmidt revelou como será a dinâmica da semana. Desta vez, o vencedor da Prova do Líder poderá vetar um rival da próxima disputa pela liderança.

No domingo (17), um paredão triplo será formado. O dono do Poder Curinga poderá vetar a imunidade do imunizado pelo anjo, e o líder emparedam os que estão na mira. Depois, a casa terá que votar apenas nos participantes restantes da mira do líder, e o voto será aberto. O mais votado irá à zona de risco. Na sequência, a casa escolhe mais um emparedado pelo voto no confessionário.

