BBB24: Giovanna reage após punição coletiva causada por Beatriz: ‘Faz tudo que não pode’

O clima azedou na casa do “BBB24” (TV Globo), na tarde desta quinta-feira, 4. O grupo, que encara a reta final da temporada, agora com oito participantes, recebeu punição geral e está no temido “Tá com nada”, uma oferta restrita de alimentos que a produção impõe após atingir um limite de “infrações”.

E a causadora da vez foi a paulista Beatriz. Ela customizou um biquíni com cascas de banana, mesmo após já ter sido advertida a não fazer “roupas” com cascas de frutas. A situação deixou os participantes irritados. Giovanna não se segurou e desabafou com Bin e Lucas sobre a colega.

“Atenção, dona Beatriz. A senhora foi avisada sobre o risco de fazer roupas com cascas de frutas e deixá-las em contato com a pele. A senhora vai receber uma punição gravíssima, menos 500 estalecas”, avisou a produção.

“Aí depois que a gente pontua as coisas é errado, p** que pariu. Nada tem peso, faz tudo que não pode o tempo inteiro. Não adianta falar nada, volta e faz de novo. Não é possível que ela é assim dentro da casa dela, que ela foi criada desse jeito”, disparou a mineira.

“Aí depois a gente está errado. P*** que pariu. Nada tem peso, não tem senso de comunidade nenhum. Não entende que essas coisas prejudicam os outros.”, continuou a nutricionista. “Depois a gente está errado. Nada tem peso. Faz tudo errado”, insistiu.

Emparedado, Bin concordou com sua ex e reforçou o discurso: “Ela colocou a casa inteira no ‘Tá com Nada’”, disse ele.

E ELA FALA MESMO! Gio mais uma vez fala sobre punições da Beatriz. “Ai depois que a gente pontua as coisas é errado, puta que pariu, nada tem peso, faz tudo que não pode e não adianta que volta e faz de novo, não tem senso nenhum de comunidade pra entender que isso prejudica os… pic.twitter.com/4IKnJQLjAX — Giovanna Lima 🌞 (@gihllima) April 4, 2024

Big Boss: “Atenção Dona Beatriz, a senhora foi avisada sobre o risco de fazer roupa com casca de frutas. A senhora vai receber uma punição gravíssima -500 estalecas.”pic.twitter.com/mPhG5lDJse — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 4, 2024

