‘BBB24’ ganha nova chamada com spoilers da temporada

Quem está ansioso para o BBB24 pode esperar mudanças no reality que estreia em janeiro. Nesta segunda-feira, 18, a Globo exibiu uma chamada com Tadeu Schmidt conversando com espectadores do programa e dando “spoilers” do que está por vir.

Segundo o vídeo, a temporada terá menos provas de resistência e mais provas de intelecto, uma xepa ainda mais difícil e mais responsabilidades para o cargo de Líder. No “gshow”, foi anunciado que uma nova dinâmica, sob o comando do Líder da semana, acontecerá às sextas-feiras.

Além disso, uma câmera acompanhará 24 horas do dia de cada Líder com a ajuda de inteligência artificial. A transmissão será feita no Globoplay.

Em agosto, a produção do BBB24 confirmou outras novidades para o programa: um sistema misto de votação e uma nova composição de grupos e dinâmicas inéditas. O comando segue pelas mãos de Tadeu Schmidt, com direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho.

