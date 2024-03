BBB24: frigideira com óleo pega fogo após desatenção de Bin Laden e Davi corre para apagar as chamas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/03/2024 - 15:05 Para compartilhar:

Davi precisou ser ágil durante o “Big Brother Brasil” 24 para apagar as chamas de uma frigideira com óleo esquecida por MC Bin Laden no fogão.

Enquanto preparavam o almoço, o artista, que está no grupo VIP, deixou uma frigideira no fogão aceso enquanto se distraiu com outra coisa na cozinha.

Cozinhando na Xepa, rapidamente, o motorista de aplicativo notou o fogo e alertou o participante: “Ê, pegou fogo! Pegou fogo!”, disse, já se movendo para apagar as chamas.

+ No ‘BBB24’, Buda revela pior cenário pós-reality: ‘Cancelado, solteiro e desempregado’

+ Wanessa Camargo fala sobre afastamento de Yasmin Brunet: ‘Tudo tem seu tempo’

Neste momento, tanto Bin Laden, quanto Davi, foram em direção à frigideira. Mesmo não sendo o recomendado, o jovem abriu a torneira e colocou a panela de baixo da água para apagar o fogo.

Importante: não é recomendado que se apague o fogo causado pelo óleo com água já que isto poderia resultar em uma explosão. Nesse momento, o correto é que se desligue o fogão e abafe a panela com uma tampa ou um pano úmido.

Assista ao momento abaixo:

Uma frigideira com óleo acabou pegando fogo e nosso menino ajudou o MC Bin Laden a contornar a situação. Que susto, né gente? 😳 (📸Vídeo/Reprodução: TV Globo) pic.twitter.com/26jjdgoQ0c — Davi Brito 🚗 (@davibritof) March 24, 2024

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias