BBB24: ‘fofoca’ sobre o voto do líder Lucas Henrique gera desconfiança generalizada; entenda

A indicação de Lucas Henrique ao paredão deu o que falar no “BBB24” nos últimos dias, após Davi, alvo do líder da semana, dizer, ao final do “Sincerão” da semana (segunda, 12) ter recebido a informação de que ele não seria o indicado por estar doente no dia da formação da berlinda.

Surpreso, Lucas Henrique confirmou que não mandaria o baiano para a berlinda, e quis saber quem repassou a informação, já que ele comentou com poucas pessoas durante uma conversa no quarto. Porém, o emparedado não expôs o responsável pela fofoca e MC Bin Laden e Michel acabaram na mira.

Após a confirmação da liderança de Lucas Henrique, na noite da última sexta (9), que se deu por prova de resistência, o educador recebeu a missão de apontar quatro brothers que poderiam ser mandados direto para o paredão. Os escolhidos foram Davi, Deniziane, Fernanda e Isabelle.

O líder garantiu a Fernanda que ela não era sua prioridade de voto naquele momento: “Foi o que eu te falei: a primeira opção é o Davi. Caso não seja ele, talvez a Cunhã ou a Ane”, declarou.

Horas antes, em conversa com Marcus Vinicius, Lucas disse que o baiano e Fernanda estavam, sim, como suas primeiras opções de escolha.

Já na madrugada de domingo, 11, o anjo da semana, Michel, em conversa com Yasmin, especulou sobre a Formação do Paredão, quando os dois analisaram a possibilidade de Davi e Fernanda encararem a berlinda, que seria formada logo mais.

Nesse momento, a sister considera que Lucas pode acabar indicando outra pessoa, já que Davi estava se sentindo mal.

Já reunida com Wanessa Camargo e Lucas Henrique na sala do BBB 24, a modelo quis saber a indicação do líder, que expõe para as aliadas estar em dúvidas sobre a indicação no baiano.

“Eu estou pensando real em não indicá-lo, se ele estiver nessa situação amanhã. Vou ter que partir para o plano B. […] O que eu queria é que ele estivesse em condições de se defender para a gente poder ter um embate à altura”, contou ele.

De imediato, Yasmin rebate: “Ele pensaria isso da gente?”. “Não sei, mas eu não estou fazendo isso por ele. Estou fazendo por mim”, responde o Líder. A sister, então, questiona quem seria o outro alvo do líder, que responde ser Fernanda.

No Quarto Gnomo

Fernanda, MC Bin Laden e Michel conversam sobre o baiano no Quarto Gnomo quando o professor de Geografia resolve comentar com os colegas sobre a possibilidade de o Líder ter modificado sua indicação. Sem revelar a conversa com Yasmin, ele diz que “escutou” que Lucas estaria cogitando indicar outra pessoa.

“O Lucas está pensando em não mandar ele, né?”, disse o professor. “Essa daí é novidade”, reagiu MC Bin Laden. “Ontem eu escutei”, respondeu Michel, tentando escapar da conversa.

Almoço do Anjo

Michel, Isabelle, Raquele e Giovanna conversavam sobre o Paredão e o professor diz que vai perguntar para Lucas se ele confirma indicação de Davi. A amazonense pede para ele não procurar saber, mas ele insiste.

No Quarto do Líder

Lucas Henrique procurou entender o falatório acerca de sua indicação que estava rolando desde sexta, quando Fernanda contou a ele sobre a indireta que Bin tinha disparado.

“Ela estava desconfiada contigo e eu não entreguei o teu jogo. Toda vez que ela vinha me perguntar, eu falava ‘mano, não sei’, acho que não”, contou o MC.

“Parece que tudo fica vazando. Você conversa um bagulho, chega de outra forma. Tudo vaza, tudo é mal interpretado”, lamentou o líder, que cogitou a possibilidade de Fernanda ter blefado.

No domingo de formação de paredão, 11, Lucas Henrique confirmou a indicação no baiano.





Sincerão

Após a dinâmica da última segunda-feira, 12, o líder soube que outros confinados já sabiam que ele cogitou não indicar Davi à berlinda devido ele ter passado mal durante o fim de semana.

Ele procurou Wanessa e a acusou de ter espalhado a notícia, ao que ela negou ter sido a responsável.

Michel contou ao líder que Bin teria sido o responsável por abrir os seus planos para o restante do jogo, mas Giovanna e Rodriguinho saíram em defesa do cantor.

“Coitado, o Bin não faz por mal, não. É dele”, opinou o pagodeiro.

