BBB24: Fernanda é alvo de polêmica por fala sobre Davi: ‘Vindo do c* da Bahia’

03/03/2024 - 12:20

Uma fala de Fernanda no Big Brother Brasil 24, da TV Globo, referindo-se à Bahia, onde Davi nasceu, e que gerou grande polêmica nas redes sociais.

Na academia, em conversa com Michel e Pitel, Fernanda fazia uma comparação entre Davi e Nizam, e ao falar sobre o lugar de origem de Davi, falou em “c* da Bahia”.

“Ele [Davi] foi muito menos em vários momentos da vida e aqui continua nessa pressa, essa vontade, essa gana”, começou Fernanda.

“Ainda tem a questão dele e do Nizam terem passado por situações parecidas, mas o Nizam não tem essas características”, respondeu Pitel.

“Vai comparar também o Davi, que deve ter vindo do c* da Bahia, com o Nizam, que viajou o mundo inteiro, teve acesso a muitas outras coisas… É complicado. O garoto tem uma educação impecável, fala nove línguas, viu de tudo um pouco”, concluiu Fernanda na sequência.

Pitel: “Nizam e Davi passaram por coisas parecidas.” Fernanda: “Querer comparar o Davi, que deve ter vindo do cu da Bahia, com o Nizam, que fala 9 línguas, já viajou o mundo, teve acesso a muitas outras coisas, é complicado…” #BBB24 pic.twitter.com/AYu5SnYArx — CHOQUEI (@choquei) March 3, 2024

Rapidamente, internautas acusaram Fernanda de xenofobia. “Fernanda como sempre arrotando MERDA, dessa vez foi dando show de xenofobia em rede nacional”, disse um perfil no X, antigo Twitter.

“Ela se referiu ao Davi dizendo que ele veio do “cu da Bahia” e nao era ninguém. A Bahia é linda meu amor, gente alegre, educada e acolhedora. Deus me livre de não ser bahiano”, completou o internauta.

“CAJAZEIRAS, para a Fernanda, cu da Bahia. Não dá pra passar pano pra essa mina, ela só precisa abrir a boca para falar merda”, disse uma outra usuária.

Fernanda como sempre arrotando MERDA, dessa vez foi dando um show de xenofobia em rede nacional. Ela se referiu ao Davi dizendo que ele veio do “Cu da Bahia” e não era ninguém. A Bahia é linda meu amor, gente alegre, educada e acolhedora. Deus me livre de não ser bahiano #BBB24 pic.twitter.com/D25zY61Twt — Lanzin🚗 (@eulanzinofc) March 3, 2024

CAJAZEIRAS, para a Fernanda, cu da Bahia. Não dá pra passar pano pra essa mina, ela só precisa abrir a boca para falar merda. #BBB24 pic.twitter.com/IwgmopvwT7

— Prissss (@Prisci_mms) March 3, 2024

