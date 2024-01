BBB24: ex-participantes alegam ‘preconceito’ na escolha dos membros do Puxadinho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/01/2024 - 0:53 Para compartilhar:

O BBB24 começou nesta segunda-feira, 8, com muita agitação dentro e fora da casa. Nas redes sociais, ex-participantes do programa se manifestaram contra os oito integrantes do “Puxadinho” que adentraram o reality.

“Falou que é favelado, já ganhou. O ódio que o povo tem das ‘padrão’, gente. Credo”, escreveu Bárbara Heck, do BBB22, no X/Twitter.

“Vocês estão acompanhando essa palhaçada dessa dinâmica que colocou mais seis integrantes lá na casa do BBB24? Ficou nítido o negócio de preconceito nessa dinâmica. Eu achei péssima a ideia”, opinou Nati Casassola, dos BBBs 8 e 13.

Segundo as influenciadoras, os integrantes escolhidos para integrar a temporada (dois pelo público e seis pelos participantes da casa), não correspondem a um “padrão” estético e/ou financeiro. Conheça-os:

Isabelle, de 31 anos, é influenciadora de Manaus (AM). Musa do Boi Garantido, ela foi escolhida pelo público com 60,22% dos votos.

Davi, de 21 anos, é motorista de aplicativo em Salvador (BA). Ele namora uma mulher que tem quase o dobro de sua idade e não é ativo nas redes sociais. Ele foi escolhido pelo público com 60,94% dos votos.

Raquele tem 22 anos e é doceira. Natural de Aracruz (ES), ela foi escolhida pelo grupo laranja (Deniziane, Wanessa Camargo, Beatriz, Leidy Elin, Marcus Vinicius e Alane) na dinâmica de escolha da casa.

Thalyta tem 26 anos e é advogada criminal em Contagem (MG). Ela foi escolhida pelo grupo marrom (Nizam, Fernanda, Rodriguinho, Giovanna, Matteus e Lucas Pizane) na dinâmica de escolha da casa.

Giovanna tem 27 anos é e nutricionista em Belo Horizonte (MG). Ela foi escolhida pelo grupo cinza (Maycon, Vinicius Rodrigues, MC Bin Laden, Yasmin Brunet, Vanessa Lopes e Lucas Luigi) na dinâmica de escolha da casa.

Juninho, de 41 anos, é motoboy no Rio de Janeiro (RJ). Ele foi escolhido pelo grupo laranja.

Michel tem 33 anos e também é de Belo Horizonte (MG). Professor de Geografia e estudante de Medicina Veterinária, ele foi escolhido pelo grupo marrom.

Lucas Henrique, de 29 anos, também é professor. Ele se formou em Educação Física e leciona em uma comunidade do Rio de Janeiro (RJ). Foi escolhido pelo grupo cinza.

