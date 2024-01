BBB24: ‘Está mais velha e largou mão’, diz Rodriguinho sobre aparência de Yasmin Brunet; web reage

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/01/2024 - 9:03 Para compartilhar:

Durante uma conversa de amigos no Big Brother Brasil 24, Rodriguinho foi questionado e deu sua opinião sobre a aparência de Yasmin Brunet. A afirmação do cantor revoltou internautas nas redes sociais.

“Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo […] Ela tá mais velha e largou mão. Hoje ela comeu 2 pacotes de bolacha com requeijão inteiro! Ela sai comendo! […] Mas lá fora, arrumadona na balada, negão, deve ser bem…”, disse Rodriguinho.

Rapidamente, uma série de internautas repercutiram a afirmação do artista. “Um sapo boi desses falando de uma sereia linda? Ah me poupe!”, disse uma. “A autoestima do homem horroroso é causa de estudo mesmo”, afirmou mais uma. “Se olha no espelho, Rodrigo”, escreveu outra.

Rodriguinho, Vinicius e Nizam no líder avaliando os corpos das mulheres Rodriguinho falou que Yasmin Brunet “já foi melhor”

que ela tá VELHA acabada e que ela tá largada lá dentro (e os outros dois machos concordando) #BBB24 pic.twitter.com/U1LGktvH62 — Bic Müller  (@bicmuller) January 13, 2024

