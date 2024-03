BBB24 entra em modo turbo com três eliminações a partir de domingo, 31; entenda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/03/2024 - 16:50 Para compartilhar:

Reta final de “Big Brother Brasil” 24 e chegou a hora de acelerar! A partir desta sexta-feira, dia 29, o público vai acompanhar uma nova fase da competição.

Quem quiser chegar ao sonhado pódio desta edição vai precisar enfrentar mais provas e mais paredões a cada semana. Mudança também nas festas: devido à dinâmica turbo, nesta quarta-feira, dia 27, acontece a última festa do líder desta temporada.

Valendo já nesta semana, às sextas será dia de formar paredão. Aos domingos haverá eliminação e, logo depois, prova do líder e uma nova formação de paredão. Terças-feiras terão o mesmo esquema de domingo: eliminação seguida de prova do líder e formação de paredão. E às quintas haverá eliminação e prova do líder. A grande final da temporada será no dia 16 de abril.

+ BBB24: frigideira com óleo pega fogo após desatenção de Bin Laden e Davi corre para apagar as chamas

+ Fernanda, do ‘BBB24’, respondeu processo por ‘gato de energia’; entenda

As festas da semana

É o Tchan é a atração que comanda a noite deste sábado, dia 30, no “BBB 24”. O grupo musical chega animando o Top 10 da temporada, com um setlist que apresenta os grandes sucessos da banda. Músicas como “Bambolê”, “Na Boquinha da Garrafa”, “Ralando o Tchan” e outros hits das décadas de 1990 e 2000 estão previstos para o show.

Nesta quarta-feira, dia 27, Giovanna ganha a última festa do líder da temporada, cujo tema é Fitness Vintage. O ambiente da comemoração faz referência a um universo que a nutricionista esportiva adora. O cenário representa uma academia estilizada como uma festa dos anos 1980.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias