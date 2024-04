BBB24: edição é marcada por quebra de diversos recordes; relembre

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/04/2024 - 12:00 Para compartilhar:

O “BBB24” chega ao fim nesta terça-feira, 16. Davi, Isabelle ou Matteus disputam o título de campeão e o maior prêmio de todos os tempos do reality: R$ 2,92 milhões. Além da maior quantia já paga, a edição coleciona outras quebras de recordes.

Para se despedir do “BBB24”, a ISTOÉ Gente lista a seguir as quebras de recordes da edição; confira:

Maior número de Paredões

A temporada registrou o maior número de paredões da história; ao todo foram 21 berlindas.

Maior quantidade de participantes

A edição contou com o maior número de participantes da história: 26, devido à estreia da dinâmica Puxadinho, na qual anônimos precisavam de ajuda do público e dos outros brothers e sisters da casa para conseguir entrar no jogo.

Leidy Elin passou 77 dias sem votos

Leidy Elin foi a 14ª eliminada do “BBB24”. Contudo, este foi o primeiro e único Paredão da sister, que nunca havia recebido voto da casa. A trancista passou 77 dias ilesa dos demais participantes no confessionário.

Alane foi a mulher mais emparedada da história do programa

Já Alane levou o título de participante mulher mais emparedada da história do programa. A dançarina foi nove vezes para a berlinda e saiu na última eliminação do programa, em quarto lugar na competição.

Matteus conquistou o maior número de Anjos

Matteus foi o destaque das provas do Anjo na edição e conquistou o título cinco vezes. O feito o igualou a Dhomini, do “BBB3”. Agora, eles dividem o recorde de maior quantidade de Anjos da história do programa.

Lucas Buda conquistou o maior número de liderança

Lucas Buda não chegou na final, saiu solteiro do programa, mas conquistou o título o maior número de vitórias de Líder. O participante venceu cinco vezes a liderança, número que o igualou ao recorde de Kadu Pargas, do “BBB10”.