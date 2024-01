BBB24: dentista que teria desistido do ‘Puxadinho’ se pronuncia sobre motivos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/01/2024 - 20:04 Para compartilhar:

A dentista Rebeca Mota, 27 anos, que teria desistido de participar do ‘Big Brother Brasil 24‘ (TV Globo), usou as redes sociais, nesta segunda-feira, 8, para falar sobre as razões que a teriam levado a tomar essa decisão.

Em vídeo publicado em seu Instagram, ela contou por que deixou o confinamento antes mesmo de disputar a preferência do público para entrar na casa mais vigiada do Brasil. Já a Globo ainda não se pronunciou para contar o que teria acontecido para a jovem não seguir com a sua participação.

Rebeca Mota, que é cirurgiã-dentista, faria parte do ‘Puxadinho’ e dependia de uma dinâmica no início do programa de estreia para entrar no reality. Ela revelou que teve crise de ansiedade. Antes, a moça falou sobre a sua trajetória de vida e que enfrentou um câncer há cinco anos

“Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Ontem, postei stories explicando o que tinha acontecido, que eu estava voltando. Não esperava que ia alcançar tantas pessoas. E eu me vi na obrigação de explicar para vocês um pouquinho do que foi, de como eu me senti”, disse ela em vídeo.

“Eu enfrentei muitas coisas na minha vida. Uma delas foi vencer o câncer com 23 anos. Sou portadora da mutação genética BRCA1, que predispõe o câncer de mama. Eu já trabalhei fazendo maquiagem e sobrancelha durante a faculdade. Fazia a faculdade integral, então não tinha como trabalhar e eu sou de uma família simples, então eu trabalhava fazendo maquiagem e sobrancelha”, revelou ela.

“E sim, desisti de um dos maiores sonhos da minha vida. Eu não fui fraca, eu tive que ser muito forte. Para eu desistir de algo que eu esperava há anos. Eu nunca imaginei que eu ia desistir, gente, nunca. Mas quando cheguei no confinamento, no pré-confinamento, eu não soube lidar com os sentimentos. Comecei a ter crise. Tive crises pouquíssimas vezes quando eu ia fazer um exame específico, a ressonância. Me dava um pouco de crise e eu comecei a sentir essa mesma coisa lá”, relatou a jovem.

