BBB24: Deniziane e Matteus protagonizam o primeiro beijo da edição; vídeo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/01/2024 - 14:31 Para compartilhar:

Finalmente! Após 18 dias de “Big Brother Brasil 24” (TV Globo), o reality fez seu primeiro casal. O clima de romance entre Deniziane e Matteus já estava no ar há um bom tempo, mas somente agora os confinados se renderam à paixão, para alegria do público, que torcia pelo romance.

Os dois já vinham trocando carinhos e afagos e, na manhã desta sexta-feira, 26, o primeiro beijo aconteceu, após o casal passar a madrugada trocando carícias embaixo do edredom.

“Boomm diaaaa! Podem acordar porque o Manny é REAL! Após 18 dias da prova de resistência, o beijo mais esperado do Brasil ACONTECEU!”, comemorou a equipe da sister em publicação no X (antigo Twitter).

Vale destacar que o gaúcho e a mineira se aproximaram logo no início do jogo. Os dois foram finalistas da primeira prova de resistência do programa, vencida por Anny após quase 19 horas de disputa.

Desde então, os dois confinados ficaram muito próximos, com direito a troca de carinho e de elogios, aumentando a torcida dos fãs, além dos colegas de confinamento.

Boomm diaaaa! Podem acordar porque o Manny é REAL! 🫣 Após 18 dias da prova de resistência, o beijo mais esperado do Brasil ACONTECEU! 🥰💕 (Reprodução: Globoplay)#TeamAnny🐞#BBB24 pic.twitter.com/R0yjtOlJns — Deniziane Ferreira 🐞 (@annyferreira_10) January 26, 2024

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias