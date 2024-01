BBB24: Davi prepara comida na cozinha VIP e lava frango na pia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/01/2024 - 13:35 Para compartilhar:

Nesta sexta-feira, uma atitude do Davi, participante do “Big Brother Brasil” chamou atenção nas redes sociais. Ao preparar o almoço do grupo VIP, ele acabou lavando pedaços de frango cru na pia.

Assista o vídeo.

Comeriam o frango do Davi temperado com ralo de pia? #BBB24 pic.twitter.com/fasrcY3fnc — PEDRAO (@Itspedrito) January 19, 2024

A atitude do motorista de aplicativou repercutiu na web – e alguns relembraram da atitude do cantor Fiuk, participante do “BBB21”, que lavou uma porção de macarrão na pia também.

FIUK FAZENDO PORQUICE COM O MACARRAO E OS PARTICIPANTES DPS COMENDO pic.twitter.com/UdJYr6wem5 — lui e rui conta de midias (@luiErui) January 17, 2024

nossa senhora o Davi lavando o frango virou o fim do mundo parece até que ele ficou dias falando de alguém que tem compulsão alimentar como se não fosse nada — érica (@erikkkkkkkkkkkk) January 19, 2024

Pessoal criticando o Davi com o lance do frango. Se vcs soubessem como é área de preparação desses grandes fast foods e cozinhas de restaurantes inclusive esses renomados. Vcs ficariam de jejum eternamente. — Digo (@D_RMS) January 19, 2024

O Davi lavando o frango no ramo da pia, só lembrei do fiuk pegando o macarrão que tbm tava no ralo e botou pra todo mundo comer normalmente #BBB24 pic.twitter.com/3d0Ndj5P6d

— hehe (@Paramoscando) January 19, 2024

