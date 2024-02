BBB24: Davi, Isabelle e Marcus Vinicius disputam oitavo paredão

Da redação, com Estadão Conteúdoi Da redação, com Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-estadao-conteudo/ 12/02/2024 - 7:47 Para compartilhar:

O oitavo paredão do Big Brother Brasil 2024 foi definido no período da noite do domingo, 11, e será entre Davi, Isabelle e Marcus Vinicius.

Anjo da semana, Michel deu o colar da imunidade para Giovanna. Já o líder Lucas Henrique indicou Davi para enfrentar o voto do público.

Na sequência, a casa votou em Marcus Vinícius, Fernanda e Wanessa. Mas, pela dinâmica do jogo, coube ao líder Lucas Henrique escolher o quarto emparedado já que apenas três participantes foram votados. Assim, o líder escolheu Isabelle para a berlinda.

Ele também teve de salvar um participante da berlinda e escolheu Wanessa.

Por fim, Fernanda, Marcus Vinícius e Isabelle disputaram a prova bate-volta.

Fernanda levou a melhor e conseguiu escapar do paredão, sobrando Davi, Isabelle e Marcus Vinicius para o voto popular.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias