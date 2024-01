BBB24: Tadeu Schmidt apresenta dinâmica do Puxadinho

Diego Sousai Diego Sousa - https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 08/01/2024 - 5:26 Para compartilhar:

Após os 18 brothers e sisters já confirmados durante a Maratona Big Day na última sexta-feira (5), o Fantástico deste domingo (7), revelou as 13 pessoas que vão disputar oito vagas do BBB 24. O diretor Boninho tem chamado o grupo de ‘Puxadinho’.

O público deve votar no gshow para eleger os dois concorrentes, um homem e uma mulher, que vão entrar na casa mais vigiada do Brasil com imunidade. O resultado será divulgado no programa de estreia do BBB 24, na segunda-feira (8).

Os outros 11 seguirão para o Puxadinho. Ainda na segunda-feira (8), os 18 brothers e sisters já confirmados no reality participarão de uma dinâmica ao vivo e ficarão encarregados de escolherem mais seis pessoas para acompanhá-los no jogo pelo prêmio milionário – três homens e três mulheres.

Anteriormente, foi revelado que seriam 14 participantes no Puxadinho, disputando as oito vagas no BBB24. No entanto, neste fim de semana, uma mulher desistiu do confinamento.

Ao todo, foram anunciados 12 Pipocas e seis Camarotes.

Os Pipocas são: Leidy Elin, Maycon, Lucas Pizane, Deniziane, Marcus Vinicius, Beatriz, Matteus, Nizam, Giovanna, Alane, Fernanda e Lucas Luigi. Já os Camarotes: MC Bin Laden, Yasmin Brunet, Vanessa Lopes, Rodriguinho, Vinicius Rodrigues e Wanessa Camargo.

