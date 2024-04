BBB24: confira como foi a final do reality

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/04/2024 - 0:45 Para compartilhar:

O “Big Brother Brasil 24” chegou ao fim na madrugada desta quarta-feira, 17, após 100 dias de exibição do reality da TV Globo. O grande campeão foi Davi, que confirmou o seu favoritismo adquirido ao longo do programa. Antes do vencedor ser conhecido, a votação chegou a atingir mais de 2,5 milhões de votos únicos e mais de 30 milhões de votos simultâneos em uma única hora.

Vale lembrar que neste o esquema de votos mudou nesta temporada: 50% do peso vai para os votos únicos, enquanto os demais 50% são calculados a partir dos diversos votos para eliminar um participante.

A noite da final contou com diversos outros detalhes. Todos os integrantes da atração – incluindo a cantora Wanessa Camargo, que foi expulsa após agredir Davi, e a influenciadora digital Vanessa Lopes, que desistiu da atração nas primeiras semanas do programa -, estiveram presentes na festa, direto do gramado da casa mais vigiada do País.

O último dia do “BBB24” contou também com telões com as torcidas que mostraram a torcida de cada um dos finalista em sua cidade: Salvador (Davi), Manaus (Isabelle) e Alegrete (Matteus).

A temporada 2024 não contou com nenhuma atração musical, alterando o script da Rede Globo que sempre levou pelo menos um(a) convidado(a) para o dia final da atração.

Apesar de oficialmente o programa ter chegado ao fim, um último ato será marcará o encerramento do “BBB24”. Ainda nesta quarta-feira, às 22h30, ocorrerá o “BBB – A Eliminação: O Reencontro”, que contará com a presença de todos os participantes desta edição relembrando os principais acontecimentos da temporada, sob o comando dos apresentadores Ana Clara e Ed Gama.

Concorrente da Globo no Amazonas corta sinal para torcer por Isabelle

A emissora “A Crítica”, do Amazonas, interrompeu sua programação por volta das 21h30 em apoio a Isabelle na TV concorrente, a Rede Amazônica, afiliada da Globo.

O canal comunicou a decisão em seu site e também nas redes sociais. “TV A Crítica pausa programação em torcida para Isabelle Nogueira”, dizia parte do comunicado.

“A Crítica” também aproveitou para pedir que o público votasse em Isabelle no site da Globo, canal oficial para decidir o grande campeão do BBB.

Deniziane sem graça durante VT

Durante a exibição do programa, um VT em que Matteus e Isabelle se beijam aparece e a câmera prontamente foca na reação de Deniziane, com quem o gaúcho viveu um affair no programa antes da eliminação da mineira.

a câmera focando na deniziane toda hora boninho vc eh o cão na terra pic.twitter.com/ZkJZte8YjL — luscas (@luscas) April 17, 2024