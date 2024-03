BBB24: Com rejeição recorde, Leidy Elin é eliminada em seu 1º paredão

Diego Sousai Diego Sousa - https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 27/03/2024 - 0:41 Para compartilhar:

Nesta terça-feira (26), a participante Leidy Elin foi eliminada do BBB 24. A sister enfrentou o paredão pela primeira vez, disputando a permanência com Davi (6,76%), MC Bin Laden (3,84%) e Matteus (1,07). Eliminada, a trancista assume o topo do ranking de rejeição com 88,33% dos votos.

“Como você tinha tudo para chegar no Top 10… Você foi a primeiríssima pessoa a despertar simpatia do público, largou na frente ganhando seguidores nas redes sociais e era natural que acontecesse”, discursou o apresentador Tadeu Schmidt.

A participante ficará lembrada pelo episódio em que jogou as roupas de Davi na piscina após tretar aos gritos em um Sincerão. Ela declarou que ele era manipulador e Alane, manipulada. A situação rendeu uma bronca de Tadeu Schmidt no ao vivo. Na ocasião, o perfil da sister foi desativado e reativado mais de 24 horas depois, e a família acionou a Justiça com os ataques racistas.

Marco histórico no programa. A sister entrou para a história do programa ao ficar 77 dias sem receber votos para o Paredão.

Confira o ranking da temporada:

1. Leidy Elin – 88,33%

2. Raquele – 87,14%

3. Marcus Vinicius – 84,86%

4. Yasmin Brunet – 80,76%

5. Rodriguinho – 78,23%

6. Michel – 70,33%

7. Juninho — 60,35%

8. Deniziane – 52,02%

