BBB24: com novo sistema de votação, reality ganha data de estreia e acaba com ‘Jogo da Discórdia’

A TV Globo divulgou, nesta sexta-feira (15), novas informações sobre a 24ª edição do Big Brother Brasil e anunciou a data de estreia.

A nova temporada terá largada no dia 8 de janeiro. A produção confirmou o um sistema misto de votação, anunciado no final de agosto, e a nova composição de grupos e dinâmicas inéditas.

O comando segue pelas mãos de Tadeu Schmidt, com direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho.

Novidades:

Participantes: além dos grupos ‘Camarote’ e ‘Pipoca’, a produção promete uma surpresa para compor o time. Também estão previstos novos quadros de humor para a edição, um deles consiste em enviar um ‘invasor’, que vai bisbilhotar os cômodos e as possíveis bagunças deixadas pelos participantes. Em outro, o público será o grande protagonista.

Líder: o cinema semanal deixará de ser privilégio do líder para ampliar o entretenimento dos confinados, dando a possibilidade de mais participantes assistirem ao conteúdo especial exibido na casa. Porém, a liderança implicará em uma responsabilidade extra: às sextas-feiras o todo-poderoso da semana será responsável por comandar, ao vivo, uma dinâmica inédita que promete causar emoção.

Jogo da Discórdia: agora, é a vez do ‘Sincerão’, uma nova dinâmica para aquecer os ânimos.

Ganhador: o grande prêmio poderá chegar a um montante ainda mais alto que o da última edição. Agora, para ser campeão será preciso atravessar um ritmo acelerado de jogo e uma votação dividida em duas etapas. Vale lembrar que o BBB23 pagou um valor recorde à vencedora Amanda Meirelles.

Votação em duas etapas: conforme explicado no final do mês passado, o público vota, na primeira fase do programa, em quem deseja que permaneça na casa, e o eliminado será aquele que receber menos votos. Já na segunda etapa, a votação será para eliminar um jogador, e o eliminado será o emparedado mais votado da vez.

Voto da Torcida x Voto Único: em ambas as fases, estarão disponíveis para o público duas formas de votação: ‘voto da torcida’ e ‘voto único’. No inédito ‘voto único’, quem desejar participar, informa seu CPF e só pode votar uma vez. Já o ‘voto da torcida’ funciona da mesma maneira que a votação das últimas edições: basta fazer login com a conta Globo e votar quantas vezes quiser. Cada modalidade terá peso de 50% no resultado, cujo percentual final será a média ponderada dos dois formatos.

