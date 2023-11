BBB24: Chico Moedas estará no grupo Camarote, afirma portal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/11/2023 - 0:15 Para compartilhar:

Será que já temos mais um nome do BBB24? Segundo especulações, Chico Veiga, ou Chico Moedas, será parte do grupo Camarote do reality que estreia em janeiro.

De acordo com o “Observatório dos Famosos”, o ex de Luísa Sonza recebeu seu convite recentemente e já aceitou participar da casa mais vigiada do Brasil. Ele será um dos 10 famosos competindo pelo prêmio milionário do reality show.

Chico ficou famoso após assumir um relacionamento com a ex de Whindersson Nunes, quando ganhou até mesmo uma música com seu nome — que se tornou um dos hits do ano. Ele se transformou em uma figura polêmica, no entanto, ao ter uma traição exposta por Luísa durante o programa “Mais Você”, de Ana Maria Braga.

Além dele, especula-se que Priscila Fantin também esteja no elenco do reality que estreia em 8 de janeiro.

Em agosto, a produção do BBB24 confirmou novidades para o programa: um sistema misto de votação e uma nova composição de grupos e dinâmicas inéditas. O comando segue pelas mãos de Tadeu Schmidt, com direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho.

