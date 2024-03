BBB24: Boninho anuncia ‘Modo Turbo’ e promete aquecer o jogo: ‘Último paredão tranquilo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/03/2024 - 20:42 Para compartilhar:

O diretor do “Big Brother Brasil 24” (TV Globo), Boninho, 62 anos, colocou os fãs do reality em alerta ao anunciar que o programa vai esquentar ainda mais nesta semana. Ele usou as redes sociais, nesta segunda-feira, 25, para informar que o “Modo Turbo” está de volta e que, agora, as eliminações serão aceleradas.

Em vídeo postado no Feed do Instagram, ele aproveitou para dar instruções sobre as inscrições para a próxima temporada do programa.

“Vim falar de que a pressão do Big Brother só deve aumentar. Terça-feira [dia 26]é o último paredão tranquilo, se é que a gente pode falar que algum paredão é tranquilo. Então, após terça vamos voltar ao nosso ‘Modo Turbo’. Mas, não vim falar sobre isso, até porque, amanhã, o Tadeu vai explicar para vocês tudo que vai acontecer”, antecipou ele.

“A gente sempre fala passo a passo para vocês acompanharem, torcerem, saber como é a mecânica de cada etapa. Mas vim fazer uma lembrança que todo mundo tá esperando. Sim, as inscrições vão acontecer. Quando? Em breve. Mas se eu fosse você, eu já correria atrás do seu vídeo, já deixaria tudo preparado. E mais do que isso, quem sabe você não tem um amigo?”, sugeriu.

Já na legenda da publicação, ele não fez firula e mandou um recado direto: “Bora acelerar tudo! Inscrições, eliminações… Falta muito pouco para esse BBB deixar saudades! Mas ainda tem muito jogo para rolar! E o sonho do #BBB25 está logo ali! Em breve!”, escreveu ele.

