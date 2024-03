BBB24: Bin Laden e Leidy estream no paredão acompanhados de Davi e Matteus

Diego Sousai Diego Sousa - https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 25/03/2024 - 0:41 Para compartilhar:

O Paredão do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) foi formado na noite deste domingo (24). O paredão começou com um imunizado, que foi Pitel por ter vencido a Prova do Anjo e não podia ser votada. A líder Giovanna também recebeu imunidade. A liderança tinha uma indicação e colocou Davi no Paredão.

Depois disso, a casa deu início à sua votação. Cada participante foi ao confessionário e indicou sua preferência. Essa semana, os dois mais votados foram emparedados, Matteus, com 5 votos e Leidy, com quatro, foram para a berlinda.

Ambos tiveram contra-ataque. Matteus escolheu Leidy, que emparedou Alane. O Poder Curinga da semana dava direito a impedir que o participante estivesse no Bate e Volta do Paredão. Matteus, que arrematou o benefício, indicou Bin Laden.Na prova Bate e Volta quem se deu bem foi Alane.

Confira quem votou em quem no confessionário:

Davi votou em Leidy Elin;

Leidy Elin votou em Matteus;

Alane votou em Leidy Elin;

Fernanda votou em Matteus;

Beatriz votou em Leidy Elin;

Lucas Buda votou em Matteus;

Isabelle votou em MC Bin Laden;

MC Bin Laden votou em Matteus;

Matteus votou em Leidy Elin;

Pitel votou em Matteus.

