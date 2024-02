BBB24: Bin Laden e Giovanna têm DR e MC sugere pôr fim ao romance

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/02/2024 - 21:36 Para compartilhar:

Outro casal desfeito? Depois que Deniziane e Matteus Alegrete, ambos atualmente emparedados, o outro casal do “BBB24” (TV Globo), MC Bin Laden e Giovanna ameaça terminar o romance. Na tarde desta segunda-feira, 19, dia de “Sincerão”, os dois tiveram uma DR daquelas no jardim da casa.

O cantor e a nutricionista, que passaram a ser o único casal no reality após Deniziane terminar com Matteus, na semana passada, destacaram que estão em lados opostos no jogo e que um é alvo dos aliados do outro.

“Eu acho que a gente, hoje, está num momento que eu estou ‘tretado’ com todo mundo aqui”, afirmou o MC. “Todo mundo quem?”, questionou ela. “Todo mundo do seu grupo. Eu não quero prejudicar você aqui dentro, entendeu?”, explicou o brother.

“Não é todo mundo. São as pessoas que eu convivo aqui”, retrucou a sister. “E aí?”, perguntou Bin. “E aí o quê?”, rebateu Giovanna. “Eu quero ouvir você falar também”, devolveu ele.

“Uma coisa que eu não gosto, Bin, é indiretinha. “, disparou, ao relembrar a atitude do brother após a formação do paredão do último domingo, 18.

“Ontem, lá na sala, na hora que eu passei saindo do quarto, você mandou uma na frente da Alane e da Bia, que se você pudesse tiraria alguém que você gosta mais, no caso você estava falando da Ane. Para fazer média, ainda por cima, na frente das meninas”, expôs.

O brother rebateu e disse que estava falando de Matteus.

“Enfim…não importa. Obviamente que se você fosse trocar, você colocaria Michel no lugar e eu não gosto disso na frente dos outros. Porque se fosse comigo diretamente, igual a gente conversa aqui, você não falaria dessa maneira”, disparou a nutricionista.

Em seguida, o funkeiro sugeriu que os dois deveriam terminar o romance.

“Nunca se sinta desconfortável ou receosa de falar ‘Bin, é melhor a gente parar'”, disse ele.

MC Bin Laden para Giovanna: 💬 “Nunca se sinta desconfortável ou receosa de falar ‘Bin, é melhor a gente parar'” 👀#BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/xx0X2ucWIE — Big Brother Brasil (@bbb) February 19, 2024

