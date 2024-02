BBB24: Bia se irrita com Fernanda, e novo casal é formado durante festa na casa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/02/2024 - 9:19 Para compartilhar:

Os integrantes do BBB24 tiveram a madrugada deste sábado, 3, agitada com mais uma festa na casa, que contou com o show de Thiaguinho, Bia se irritando com Fernanda e a formação de um novo casal.

Assim que a apresentação de Thiaguinho começou, o cantor fez questão de abraçar Rodriguinho, pois os dois são amigos há anos fora da casa.

Além disso, a participante Fernanda decidiu provocar a rival Bia, que não gostou da atitude e resolveu deixar a festa para não começar mais uma confusão. “Não é sobre o que eu estou sentindo, e sim sobre o que estou com vontade de fazer”, disse a confeiteira.

Já no quarto do líder, Fernanda criticou Bia e afirmou que ela tem certas atitudes por falta de sexo. “A minha vontade é dizer: ‘Você é uma menina imatura, parece que tem probleminhas, deve estar com hormônio acumulado. Está faltando uma r*la para mamar’”, completou.

Depois, Fernanda chorou e descartou a possibilidade de desistir do reality show: “Isso nem passa pela minha cabeça”.

Novo casal

A festa ainda contou com a formação de um novo casal. MC Bin Laden e Giovanna trocaram um beijo.

O funkeiro estava flertando com a nutricionista desde a última festa da casa.

