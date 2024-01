BBB24: Belo chega ‘voando’ para animar primeira festa da edição

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/01/2024 - 23:59 Para compartilhar:

A primeira festa do BBB24 acontece na noite desta quarta-feira, 10, e começou com muita animação e efeitos especiais. Para surpreender os 25 confinados, o cantor Belo chegou no evento por meio de uma estrutura metálica que “desceu do céu”. Ele se apresentou ao lado do Grupo Menos é Mais.

A entrada triunfal foi feita ao som de “Tá Escrito”, sucesso de 2009 do Grupo Revelação. Veja:

E não acaba por aí: a noite é dos pagodeiros no programa, que ainda terá apresentações de Soweto e Péricles.

